«Китайские болванчики»: Путин о союзниках США по НАТО

Президент России Владимир Путин , комментируя ракетный удар США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, заявил, что союзники США по НАТО «кивают, как китайские болванчики», а не анализируют ситуацию. Об этом сообщает телеканал "Мир24".

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушение международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», - сказал Путин.

По его словам, аналогичная ситуация произошла в 2003 году, когда для ввода войск в Ирак был использован «совершенно надуманный предлог».

«Именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникло запрещенное в России «Исламское государство», другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», - добавил президент.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Сирийская армия решительно отвергла обвинения.