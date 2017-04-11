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United Airlines потеряла 750 миллионов долларов из-за снятого с рейса пассажира
Стоимость авиакомпании United Airlines уменьшилась на 750 миллионов долларов. Причиной падения капитализации стал инцидент с пассажиром, которого сотрудники службы безопасности заставили покинуть самолет силой. Об этом сообщает портал Gizmodo.
#flythefriendlyskies @united no words. This poor man!! pic.twitter.com/rn0rbeckwT— Kaylyn Davis (@kaylyn_davis) 10 апреля 2017 г.
В ходе торгов 11 апреля акции компании упали в цене с 22,5 миллиардов долларов до 21,7 миллиарда долларов. 9 апреля в аэропорту Чикаго четырех пассажиров одного из самолетов попросили покинуть авиалайнер, так как на борту не хватило мест сотрудникам United Airlines. Когда никто добровольно не согласился покинуть самолет даже за компенсацию, экипаж лайнера выбрал четырех случайных пассажиров. Один из клиентов компании отказался подчиниться требованиям, после чего сотрудники службы безопасности выволокли его из самолета силой и разбили ему лицо. Видео из салона быстро распространились по социальным сетям, после чего разгорелся скандал. Генеральный директор United Airlines Оскар Муньос назвал инцидент обескураживающим.
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