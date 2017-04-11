Убийца Вороненкова позвонил отцу через двое суток после смерти и сказал, что жив

Отец предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова рассказал в программе "Прямой эфир с Борисом Корчевниковым ", что вскоре после смерти сына к нему пришли два человека – якобы репортеры. Они представились журналистами и дали мужчине поговорить по телефону с неким человеком, который назвался его сыном.

"Я был в шоке конечно. Сначала в это верил. Приехали два человека, один из них с бородкой. Я посмотрел – непрофессиональные репортеры, потому что у них был только фотоаппарат. Один из них – хорошо выпивши. Ставят две бутылки водки (на стол –прим.), дают трубку – "на, поговори с человеком", — рассказал Александр Паршов.

По словам мужчины, когда он взял трубку, голос в ней сказал: "Папа, я живой, со мной все в порядке". После этого "журналисты" выхватили у него телефон из рук и поспешно уехали.