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Убийца Вороненкова позвонил отцу через двое суток после смерти и сказал, что жив
Отец предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова рассказал в программе "Прямой эфир с Борисом Корчевниковым", что вскоре после смерти сына к нему пришли два человека – якобы репортеры. Они представились журналистами и дали мужчине поговорить по телефону с неким человеком, который назвался его сыном.
"Я был в шоке конечно. Сначала в это верил. Приехали два человека, один из них с бородкой. Я посмотрел – непрофессиональные репортеры, потому что у них был только фотоаппарат. Один из них – хорошо выпивши. Ставят две бутылки водки (на стол –прим.), дают трубку – "на, поговори с человеком", — рассказал Александр Паршов.
По словам мужчины, когда он взял трубку, голос в ней сказал: "Папа, я живой, со мной все в порядке". После этого "журналисты" выхватили у него телефон из рук и поспешно уехали.
23 марта в Киеве произошло убийство беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Его убийца Павел Паршов служил в националистическом батальоне. После ранения охранником Вороненкова он скончался в больнице.
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