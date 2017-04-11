Тиллерсон поставил России ультиматум

По мнению Тиллерсона, Россия либо «не смогла серьезно отнестись к своему обязательству по избавлению Сирии от химоружия, либо просто была некомпетентной». «Но это различие не имеет большого значения для мертвых», - сказал он, подчеркнув, что нельзя допустить повторения химатаки.

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль. Или Россия может сохранить свой союз с этой группой [правительством Асада], но мы считаем, что это не будет служить долгосрочным интересам России», - заявил Тиллерсон журналистам после саммита глав МИД «Большой семерки».

Тиллерсон приедет в Москву во вторник, 11 апреля. СМИ сообщали, что 12 апреля во второй половине дня он встретится с президентом России Владимиром Путиным . При этом официально информация об их встрече не подтверждалась.

В МИД РФ заявили, что Москва надеется на продуктивные переговоры с Тиллерсоном, поскольку это важно для снижения международной напряженности.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Авиабаза получила значительные разрушения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители.

Трамп заявил, что удар стал ответом на химическую атаку, якобы совершенную Асадом. По его мнению, действия Штатов позволят предотвратить распространение химоружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, химатаку могли устроить террористы.