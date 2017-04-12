Госдума одобрила перенос президентских выборов

В среду, 12 апреля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения о переносе выборов президента и отмене открепительных удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторами поправок выступили сенаторы Андрей Клишас Анатолий Широков . В марте они предложили перенести президентские выборы 2018 года на неделю позже с 11 марта на 18 марта. Теперь выборы президента России совпадают с годовщиной воссоединения Крыма.

Также законопроект отменяет открепительные удостоверения. Сейчас чтобы проголосовать не по месту регистрации, россиянам требуется заранее получить открепительное удостоверение. Согласно поправкам, избиратели по заявлению могут быть включены в список по месту пребывания.

Также предлагается расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами, чтобы сделать их максимально прозрачными.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. Если они совпадают с праздничным днем, то день голосования переносится на следующее воскресенье месяца.