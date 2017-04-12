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Киев призвал предотвратить посещение иностранцами форума в Крыму
Прокуратура Автономной Республики Крым призвала Министерство иностранных дел Украины принять меры, чтобы не допустить посещение иностранцами Международного экономического форума в Ялте. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Украины.
«Прокуратура обращает внимание на возможности информирования представительств иностранных стран о соблюдении требований действующего законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцев и о юридической ответственности, которая может наступить в случае несоблюдения порядка пересечения административной границы», - указано в сообщении.
Также отмечается, что участие иностранных представителей в данном мероприятии может рассматриваться как признание ими нового статуса Крыма.
Международный экономический форум пройдёт с 20 по 22 апреля. Это ежегодное деловое мероприятие, проводимое в Крыму. Организаторами форума являются правительство Республики Крым и фонд "Ялтинский международный экономический форум". ЯМЭФ проводится при поддержке Администрации президента России.
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