Киев призвал предотвратить посещение иностранцами форума в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым призвала Министерство иностранных дел Украины принять меры, чтобы не допустить посещение иностранцами Международного экономического форума в Ялте. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Украины.

«Прокуратура обращает внимание на возможности информирования представительств иностранных стран о соблюдении требований действующего законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцев и о юридической ответственности, которая может наступить в случае несоблюдения порядка пересечения административной границы», - указано в сообщении.

Также отмечается, что участие иностранных представителей в данном мероприятии может рассматриваться как признание ими нового статуса Крыма.