Airbnb ушел из России

Компания Airbnb, предоставляющая услугу по поиску жилья, ликвидировала свое российское подразделение. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании Екатерину Кукуреко.

По ее словам, в Airbnb решили упростить свою операционную структуру. «Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО», - пояснила Кукуреко. Она подчеркнула, что сервис продолжит работать в России, и уже привлек для этого новых специалистов.

При этом источники «Коммерсанта» в интернет-отрасли заявили, что на решение компании могли также повлиять изменения в российском законодательстве. Например, таким способом Airbnb могла уклониться от предоставления российским органам информации о пользователях, которые не платят налоги за сдачу жилья.

В июне прошлого года сервис Airbnb признали третьим по стоимости стартапом в мире. На тот момент он оценивался инвесторами в 30 миллиардов долларов. Проект был запущен в 2008 году. Сейчас он работает в 191-й стране.