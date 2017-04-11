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Airbnb ушел из России
Компания Airbnb, предоставляющая услугу по поиску жилья, ликвидировала свое российское подразделение. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании Екатерину Кукуреко.
По ее словам, в Airbnb решили упростить свою операционную структуру. «Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО», - пояснила Кукуреко. Она подчеркнула, что сервис продолжит работать в России, и уже привлек для этого новых специалистов.
При этом источники «Коммерсанта» в интернет-отрасли заявили, что на решение компании могли также повлиять изменения в российском законодательстве. Например, таким способом Airbnb могла уклониться от предоставления российским органам информации о пользователях, которые не платят налоги за сдачу жилья.
В июне прошлого года сервис Airbnb признали третьим по стоимости стартапом в мире. На тот момент он оценивался инвесторами в 30 миллиардов долларов. Проект был запущен в 2008 году. Сейчас он работает в 191-й стране.
Поправки в российский закон о хранении персональных данных вступили в силу в сентябре 2015 года. Они обязали компании, работающие с российскими клиентами, хранить данные о них на территории РФ. Нарушителей может заблокировать Роскомнадзор.
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