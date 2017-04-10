Польская подкомиссия: Ту-154 не смог уйти на второй круг из-за серии аварий

Польская правительственная подкомиссия, расследующая причины крушения под Смоленском семь лет назад президентского Ту-154М, не смогла прояснить причины катастрофы. Тем не менее она утверждает, что самолет не смог уйти на второй круг из-за серии аварий. Об этом было заявлено в ходе проходящего в понедельник открытого заседания подкомиссии.

В ходе этой конференции подкомиссия отчиталась о первых 12 месяцах своей работы. Этот отчет представлен в формате видеопрезентации. "Эта презентация только иллюстрация того, что мы сделали. Мы будем продолжать выяснение причин этой катастрофы", - сказал глава подкомиссии Вацлав Берчиньский.

Члены подкомиссии указали, что не знают причин произошедшего, предположив, что к трагедии привела "серия аварий на расстоянии 2,5 км от аэропорта". Среди этих аварий эксперты назвали поломку гидравлической системы и разрушение левого крыла самолета, якобы наступившее до столкновения с деревьями.

Эксперты утверждают, что установленный на Ту-154М высотомер вместо 100 метров сработал на 65 метрах. "Решение об уходе на второй круг было принято экипажем на допустимой высоте 90-100 метров, - указывается в видеоотчете. - Самолет снижался, несмотря на действия пилота".

Кроме того, комиссия утверждает, что на борту самолета произошел взрыв, довершивший разрушение лайнера, которое началось еще до его столкновения с землей. "Последней фазой трагедии был взрыв, который произошел на борту и разрушил самолет на части и десятки тысяч обломков, одновременно убив пассажиров", - говорится в отчете. "Все указывает на то, что 10 апреля дошло до взрыва на борту Ту-154М", - считают эксперты из подкомиссии, уверяющие, что эти выводы были ими проверены серией исследований.

Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о возможности взрыва на борту Ту-154М, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.

Катастрофа под Смоленском

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский . В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.