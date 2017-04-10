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Кремль назвал единственный путь устранения конфликта в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как можно уладить сирийский конфликт. По словам представителя Кремля, добиться соглашения в вопросах можно только путем переговоров сторон в Женеве и Астане. Об этом сообщает РИА Новости.
«Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декларирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственно возможный вариант — продолжать ту самую кропотливую работу: женевский процесс, усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся», - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что к президенту России Владимиру Путину уже на этой неделе в Москву приедет госсекретарь США Рекс Тиллерсон с ультиматумом отказаться от поддержки Башара Асада. В случае если Москва согласится, то Россия сможет вернуться в состав «большой семерки». Если же российские власти откажутся от такого предложения, то против страны могут ввести новые санкции.
В воскресенье, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о новых санкциях против России и Ирана в связи с их поддержкой Асада.
По ее словам, процесс обсуждения уже начался.
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