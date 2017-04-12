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Путин принял Тиллерсона и Лаврова после их переговоров
Владимир Путин принимает госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова», - заявил Песков.
Встреча Путина с дипломатами проходит в Кремле. Песков не стал раскрывать деталей переговоров президента с главами внешнеполитических ведомств США и России. Ранее представитель Кремля заявлял, что Путин примет Тиллерсона и Лаврова, если дипломаты посчитают необходимым доложить президенту России о результатах их переговоров.
Переговоры между Лавровым и Тиллерсоном продолжались около пяти часов. Стороны обсудили кризис в Сирии, Ливию, Северную Корею, ситуацию на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве России ранее отмечали, что в настоящий момент отношения между Москвой и Вашингтоном переживают «самый сложный период с окончания «холодной войны», и выражали надежду на конструктивный диалог.
Незадолго до своего визита в Россию Тиллерсон заявил, что российским властям нужно выбрать между США и сирийским президентом Башаром Асадом.
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