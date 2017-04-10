Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Мужчина погонял на Ferrari по торговому центру в Москве
В воскресенье, 9 апреля, неизвестный мужчина прокатился на Ferrari по московскому торговому центру «Весна». Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.
По данным телеканала «360», «гонка» началась за 10 минут до закрытия, поэтому посетителей в ТЦ было мало. По словам охранника, водитель заехал на территорию комплекса через погрузочную площадку. Один из сотрудников охраны при попытке остановить автомобиль получил ушибы. На записи видно, как он падает.
Также на машине можно различить надписи Synergy Insight Forum. Задержать водителя удалось через 20 минут.
Впоследствии телеканал «360» удалил первоначальную версию своей новости, но она сохранилась в кеше Google. В материале утверждалось, что за рулем машины находился бывший мэр Архангельска Александр Донской. Он якобы кричал охранникам, что хотел быть услышанным на Synergy-форуме.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
Коммерсант
-
RT на русском