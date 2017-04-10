Навальный вышел на свободу после административного ареста

Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Отмечается, что Навальный 10 апреля был доставлен в ОВД Коньково, где был отпущен на свободу после ареста. Представитель СМИ, в свою очередь, ждали выхода Навального у здания второго спецучреждения для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Тверской суд Москвы арестовал Навального за сопротивление полиции в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы. Также суд оштрафовал его на 20 тыс. руб. за организацию несанкционированной массовой акции.