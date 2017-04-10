В Казани горит Храм всех религий

Утром в понедельник, 10 апреля, в Казани на улице Старо-Аракчинская в Кировском районе произошел пожар в Храме всех религий. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС

«От очевидца поступило сообщение о пожаре в Храме всех религий по адресу: г. Казань, ул. Старо-Аракчинская д. 6А. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания. Пожарным расчетам для доступа в здание пришлось потратить время на вскрытие закрытых на замки дверей», - указано в сообщении.

К работе на месте ЧП привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 40 человек, 12 единиц техники.