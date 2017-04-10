The Sun: британский коллекционер нашел золотые слитки в советском танке

Коллекционер танков из Великобритании Ник Мид нашел в топливном отсеке советского Т-54 пять золотых слитков стоимостью около $2,5 млн. Об этом сообщает The Sun.

55-летний Ник Мид уточнил, что приобрел танк Т-54 за примерно $37 тыс., чтобы добавить его к своей коллекции из 150 экземпляров. Он обнаружил золото совместно с механиком Тоддом Чемберленом, когда начал разбирать машину, чтобы убедиться в отсутствии внутри боеприпасов. «Мы не знали, что и делать. Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию»,— заявил господин Чемберлен. Полиция забрали слитки, оставив взамен расписку, а власти приняли решение перевезти золото в Лондон. «Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется»,— отметил коллекционер.