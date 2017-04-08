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Умер космонавт Георгий Гречко
На 86-м году жизни в ночь на 8 апреля скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Об этом сообщается на сайте http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/33707/журнала «Новости космонавтики».
«Его жизнь и судьба неотделима от истории отечественной космонавтики», - говорится на сайте издания.
Георгий Гречко родился в Ленинграде 25 мая 1931 г. Закончил Ленинградский военно-механический институт. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В мае 1968 года был зачислен в отряд космонавтов Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ).
Гречко совершил три космических полета.
«С мая 1986 г. Г.М.Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 г. космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Оставил замечательные, наполненные фирменным юмором и теплотой мемуары «Космонавт №34. От лучины до пришельцев», -- сообщается на сайте издания.