Умер космонавт Георгий Гречко

На 86-м году жизни в ночь на 8 апреля скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко . Об этом сообщается на сайте http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/33707/журнала «Новости космонавтики».

«Его жизнь и судьба неотделима от истории отечественной космонавтики», - говорится на сайте издания.

Георгий Гречко родился в Ленинграде 25 мая 1931 г. Закончил Ленинградский военно-механический институт. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В мае 1968 года был зачислен в отряд космонавтов Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ).

Гречко совершил три космических полета.