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В Сети призвали наказать устроивших танцы у Вечного огня девушек

В Краснодарском крае две студентки устроили танцы у Вечного огня. Полиция начала проверку и уже установила личности девушек, сообщает ГТРК «Кубань». Инцидент произошел в городе Горячий Ключ. Две студентки станцевали на мемориале Вечный огонь, сняли это на видео и выложили в Instagram. После обрушившейся на них критики в интернете, девушки удалили ролик. Однако пользователи успели сохранить видеозапись.
Полиция установила личности нарушительниц, началась проверка. Их действия могут охарактеризовать как осквернение монумента, сообщают краснодарские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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