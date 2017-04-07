Трамп обратился к американцам

В обращении к американцам президент США Дональд Трамп рассказал о причинах ракетного удара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии. Видео его выступления опубликовано на сайте РИА Новости.

Башар аль-Асад совершил ужасную атаку с применением химического оружия по мирным жителям... Сегодня вечером я приказал провести направленный авиаудар по авиабазе в Сирии, откуда была осуществлена химическая атака. Эта мера – в жизненно важных интересах национальной безопасности США: сдерживать и останавливать распространение смертельного химического оружия», - сказал Трамп.

По его словам, предыдущие попытки повлиять на поведение Асада длились годами, но все они провалились.

«В результате кризис с беженцами продолжает усиливаться, а в регионе продолжает нарастать дестабилизация, угрожающая США и их союзникам», - добавил Трамп.

Также президент обратился ко всем цивилизованным нациям с призывом присоединиться к США «в попытке положить конец бойне и кровопролитию в Сирии».

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии.

В результате удара погибли пять военнослужащих и два мирных жителя, которые проживали в деревне недалеко от авиабазы. По заявлению Пентагона , военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе, для этого были приняты необходимые меры предосторожности.

В ответ на удар Россия приостановила действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Также РФ призывала Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых.

Сирийская армия решительно отвергла обвинения.