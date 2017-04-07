"Мы к этому не готовы": Лукашенко выступил с обвинением в адрес Кремля

Москва не готова к созданию полноценного Союзного государства с Минском. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , сообщает агентство БЕЛТА

По его словам, пока очень рано говорить о полноценном формировании Союзного государства с общей конституцией, единой валютой и так далее.

«Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но надо тогда решать другие вопросы. Что касается людей — мы немало сделали. Теперь надо на экономику посмотреть», — заявил Лукашенко.

По его словам, одной из причин экономических проблем Белоруссии является отсутствие равноправия между странами. В частности, президент отметил условия для развития и функционирования предприятий.

«Какие здесь равные условия, если мы, предприятия наши, получаем природный газ в пять раз дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что также на предприятиях сложно провести модернизацию из-за уменьшения прибыли.