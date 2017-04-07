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«Адмирал Григорович» направился к берегам Сирии
Фрегат ВМФ России «Адмирал Григорович», который сейчас находится в зоне черноморских проливов, сегодня войдет в Средиземное море и посетит сирийский порт Тартус. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве сообщает ТАСС.
«В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе», - рассказал собеседник агентства.
По словам источника издания, как долго «Адмирал Григорович» пробудет у берегов Сирии неизвестно, это «зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца».
Фрегат отправился в поход после совместных учений с турецкими кораблями в Черном море.
Официального подтверждения информации пока нет.
Прошлый поход фрегата длился со 2 по 31 марта.
«Адмирал Григорович» - головной фрегат проекта 11356. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" артустановкой А-190 калибра 100 мм. Также фрегат может нести палубный вертолет.
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