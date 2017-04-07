«Адмирал Григорович» направился к берегам Сирии

Фрегат ВМФ России «Адмирал Григорович», который сейчас находится в зоне черноморских проливов, сегодня войдет в Средиземное море и посетит сирийский порт Тартус. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве сообщает ТАСС

«В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе», - рассказал собеседник агентства.

По словам источника издания, как долго «Адмирал Григорович» пробудет у берегов Сирии неизвестно, это «зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца».

Фрегат отправился в поход после совместных учений с турецкими кораблями в Черном море.

Официального подтверждения информации пока нет.

Прошлый поход фрегата длился со 2 по 31 марта.

«Адмирал Григорович» - головной фрегат проекта 11356. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" артустановкой А-190 калибра 100 мм. Также фрегат может нести палубный вертолет.