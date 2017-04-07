Лавров прокомментировал удар США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что удар США по сирийской авиабазе «был актом агрессии», совершенным «под надуманным предлогом». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы МИДа, действия США в Сирии похожи на ситуацию с вторжением в Ирак. «Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности , при грубейшем нарушении международного права», - отметил Лавров.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы.

По информации правозащитников, аэродром почти полностью разрушен. По разным данным, в результате атаки погибли от четырех до шести человек, возможно, среди них есть мирные жители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение нанести удар отвечало «жизненно важным национальным интересам» Штатов. По его мнению, атака позволит предотвратить распространение химического оружия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин считает удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства», нарушающей международное право. Путин также видит в атаке США «попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке».

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.