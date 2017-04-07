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Пентагон опубликовал видео запуска ракет по Сирии
Фото: Скриншот видео
Пентагон опубликовал в Сети видеозапись удара ВМС США крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны США.
Запись длится всего 33 секунды. На кадрах видно, как ночью с военного корабля ВМС США военные запускают ракеты.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».
Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что этот удар - акт агрессии против государства-члена ООН. Поэтому Россия потребует срочного созыва Совета безопасности ООН в связи с ночным ударом США.
По словам дипломата одной из стран-членов Совбеза, Боливия, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, также просила о созыве Совбеза из-за атаки авиабазы.
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