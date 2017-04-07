Пентагон опубликовал видео запуска ракет по Сирии

Пентагон опубликовал в Сети видеозапись удара ВМС США крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны США.

Запись длится всего 33 секунды. На кадрах видно, как ночью с военного корабля ВМС США военные запускают ракеты.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.

По словам дипломата одной из стран-членов Совбеза, Боливия, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, также просила о созыве Совбеза из-за атаки авиабазы.