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Песков: позиция Кремля по Асаду не безоговорочна
Позиция Москвы по президенту Сирии Башару Асаду не безоговорочна. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает агентство Associated Press.
«Безоговорочная поддержка невозможна в современном мире [...] Это некорректно заявлять, что Кремль может убедить Асада делать то, что хочет Москва. Это абсолютно неверно», - заявил Песков.
Песков добавил, что Россия настаивает на подробном изучении всех обстоятельств химической атаки в сирийской провинции Идлиб.
4 апреля город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 72 человека, в том числе и 27 детей. Американские власти сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится.
Сирийские власти отвергли все обвинения в применении запрещенного вооружения. 6 апреля американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсуждает с министром обороны Джеймсом Мэттисом возможную военную операцию против режима Асада.
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