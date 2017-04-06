Песков: позиция Кремля по Асаду не безоговорочна

«Безоговорочная поддержка невозможна в современном мире [...] Это некорректно заявлять, что Кремль может убедить Асада делать то, что хочет Москва. Это абсолютно неверно», - заявил Песков.

Песков добавил, что Россия настаивает на подробном изучении всех обстоятельств химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

4 апреля город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 72 человека, в том числе и 27 детей. Американские власти сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится.