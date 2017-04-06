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В Москве завершился вечер памяти жертв теракта в метро Петербурга
В Москве завершилась акция «Питер – Мы с тобой!». Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро проходил на Манежной площади. Об этом сообщает ТАСС.
В акции приняли участие более 50 тысяч человек. Люди возлагали цветы к камню города-героя Ленинграда в мемориальном ансамбле у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Цветы также несли к портретам 14 жертв теракта. В акции памяти приняли участие актеры Федор Бондарчук, Сергей Мазаев, представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова. На сцене был установлен экран, на котором транслировались снимки погибших при взрыве и высвечивались имена жертв теракта. Вечер памяти закончился выступлением детского ансамбля «Непоседы», исполнившим композицию «Аллилуйя любви».
3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
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