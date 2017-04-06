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Климкин: Россия собралась испортить отношения Украины и Венгрии

Москва пытается расстроить украинско-венгерские отношения. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter.
«Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить украино-польские отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе», — написал Климкин.
6 апреля в Закарпатской области вандалы повредили флаг Венгрии. В регионе проживает порядка 100 тысяч этнических венгров.
29 марта 2017 года неизвестные обстреляли из гранатомета генеральное консульство Польши в украинском Луцке. В результате обстрела жертв не было.
Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица заявил, что за организацией нападения стоял Кремль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление дипломата, заявила, что обстрел дипмисси – это «логичное звено в страшной цепи беззакония и заигрывания с националистами».
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