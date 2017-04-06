Европарламент призвал освободить Навального

Европарламент призвал российские власти освободить Алексея Навального, всех демонстрантов и активистов, арестованных после митингов в Москве и ряде российских городов, передаёт РИА Новости.

Также отмечается, что за резолюцию проголосовали 494 депутата, против — 39, 91 — воздержался.

Ранее Могорсуд признал законным арест Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции.