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Европарламент призвал освободить Навального

Европарламент призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального, осуждённого на 15 суток.
Европарламент призвал российские власти освободить Алексея Навального, всех демонстрантов и активистов, арестованных после митингов в Москве и ряде российских городов, передаёт РИА Новости.
Также отмечается, что за резолюцию проголосовали 494 депутата, против — 39, 91 — воздержался.
Ранее Могорсуд признал законным арест Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции.
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