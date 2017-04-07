Песков рассказал о реакции Путина на удар США по сирийской авиабазе

Песков отметил, что, по мнению Путина, удар был совершен «под надуманным предлогом». Представитель Кремля подчеркнул, у сирийской армии нет химического оружия.

«Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия) - специализированным подразделением ООН », - напомнил Песков.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», - отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Путин видит в атаке США «попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке». Представитель Кремля подчеркнул, что действия Вашингтона наносят значительный урон отношениям РФ и США, «и без того находящимся в плачевном состоянии».

«А главное, как считает Путин, - этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним», - заявил Песков, напомнив, что президент США Дональд Трамп называл совместную борьбу с терроризмом одной из своих главных задач.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. По предварительным данным, в результате атаки погибли четверо сирийских военных. Сообщалось, что аэродром почти полностью разрушен.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что решение нанести удар отвечает «жизненно важным национальным интересам» Штатов. Трамп считает, что атака позволит предотвратить распространение химического оружия. По его мнению, «не может быть никаких споров» о том, что Сирия использовала химическое оружие.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.