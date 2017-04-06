В ФСБ объяснили, почему не удалось предотвратить теракт в метро

Он отметил, что «это характерно для всех спецслужб мира». «Только фактор времени не позволил выявить террориста. Здесь получается, что один убегает, а другой догоняет. И если на злоумышленника еще не вышли, а он уже совершил что-то, то это не значит, что кто-то в спецслужбах проявил невнимательность», - сказал он.

Также Михайлов заявил, что спецслужбам не поступало достаточно серьезной информации о подготовке терактов. По его словам, если бы такие данные были, «на рамки металлодетекторов поставили бы Росгвардию в неограниченных количествах, и досматривали всех». «Не было информации, где произойдет теракт. Он мог быть совершен на любом объекте повышенной опасности», - уточнил он.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили.

Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пассажира пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).