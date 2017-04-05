Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

Личность предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова подтверждена с помощью экспертизы ДНК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК», - заявила Петренко.

Петренко добавила, что в ближайшее время пройдет процедура опознания Джалилова с участием его родителей. Сотрудники правоохранительных органов изучают круг общения предполагаемого террориста. Во время обыска в квартире мужчины были изъяты скотч, фольга и прочие предметы, напоминающие детали взрывного устройства на станции «Площадь Восстания». Все эти предметы направлены на экспертизу.

Следствие считает 22-летнего Акбаржона Джалилова террористом-смертником, устроившим 3 апреля взрыв в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.