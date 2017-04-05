"Смертника в шапочке" уволили с работы

«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали, как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты», - рассказал Никитин.

Однако это происшествие, по словам мужчины, очень осложнило ему жизнь. Например, накануне он не смог улететь домой, так как другие пассажиры отказались лететь с ним одним рейсом.

«К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета », - сказал Никитин.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах.