Пранкеры разыграли организатора "Евровидения"

Пранкеры Лексус и Вован позвонили Ингрид Дельтенре, генеральному директору Европейского вещательного союза (EBU), который с 1956 года является организатором ежегодного международного конкурса «Евровидение». Пранкеры представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и поговорили с главой EBU о решении Украины не пускать российскую частницу Юлию Самойлову на конкурс, сообщает Life

Лексус и Вован хотели выяснить, планирует ли EBU наказать Киев за запрет Самойловой въезда на территорию Украины.

Подробности разговора пока не известны.

Ранее Дельтенре заявила, что к Украине могут применить санкции из-за отказа пускать российскую конкурсантку «Евровидения» в страну. Глава EBU также рассказала, что планирует по этому поводу переговорить с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину на три года из-за концертов певицы в Крыму в 2015 году.

После этого организаторы конкурса предложили Самойловой выступить по телемосту. Однако такое решение не устраивает российскую сторону, так как оно нарушает правила «Евровидения».