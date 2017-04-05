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Противостояние в Белом доме: Иванка Трамп рассказала, как критикует отца
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что часто выступает с критикой в адрес отца. Об этом сообщает издание The Cut.
По словам старшей наследницы Трампа, она влияет на главу США «тихо», «откровенно» или «напрямую». Кроме того, дочь президента США подчеркнула, что в отдельных ситуациях может и выступить с жесткой критикой по телевидению.
Однако Иванка Трамп отказалась привести конкретные примеры решений главы США, которые бы вызвали между ними споры. Дочь американского президента подчеркнула, что граждане США нескоро узнают о том влиянии, которым она обладает в Белом доме.
1 апреля 35-летняя Иванка Трамп заняла должность советника президента США Дональда Трамп. Это первый в истории США случай, когда ближайший родственник главы государства становится его советником. После назначения Иванка Трамп назвала себя «соучастницей» отца.
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