Противостояние в Белом доме: Иванка Трамп рассказала, как критикует отца

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что часто выступает с критикой в адрес отца. Об этом сообщает издание The Cut

По словам старшей наследницы Трампа, она влияет на главу США «тихо», «откровенно» или «напрямую». Кроме того, дочь президента США подчеркнула, что в отдельных ситуациях может и выступить с жесткой критикой по телевидению.

Однако Иванка Трамп отказалась привести конкретные примеры решений главы США, которые бы вызвали между ними споры. Дочь американского президента подчеркнула, что граждане США нескоро узнают о том влиянии, которым она обладает в Белом доме.

1 апреля 35-летняя Иванка Трамп заняла должность советника президента США Дональда Трамп. Это первый в истории США случай, когда ближайший родственник главы государства становится его советником. После назначения Иванка Трамп назвала себя «соучастницей» отца.