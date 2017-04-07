Россия прекратила действие заключённого с США меморандума по Сирии

МИД РФ заявил, что Россия приостанавливает действие меморандума об авиаинцидентах в Сирии после авиаудара США по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Также ведомство официально призывает собрать заседание Совета безопасности ООН . Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.

«Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации», - указано в сообщении.

Ведомство отмечает, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно.

«Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы», - говорится в заявлении МИДа.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Всего было выпущено 59 ракет. По последним данным, в результате удара погибли пять человек, семь получили ранения.

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Сирийская армия решительно отвергла обвинения.