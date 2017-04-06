Теракт в метро готовился дистанционно

Как стало известно "Ъ", после теракта в санкт-петербургском метро резко увеличилось количество анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах на транспортных объектах. Причем поступают они в основном с Украины, граждане которой недоступны для правоохранительных органов России . Тем временем Следственный комитет установил, что бомбы Акбаржон Джалилов собирал у себя дома по инструкциям, возможно полученным от воющих в Сирии узбекских радикалов, с которыми он состоял в переписке.

После теракта, совершенного 3 апреля, сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ работают в авральном режиме. По данным источника "Ъ" в правоохранительных органах, связано это не только с антитеррористическими мероприятиями, которые проводятся в метро, аэропортах и на объектах железной дороги, но и с участившимися звонками о якобы заложенных там взрывных устройствах. Как отметил собеседник "Ъ", подобные сообщения отвлекают от основной работы десятки, а то и сотни сотрудников, которые вынуждены их проверять. Кроме того, на время проверок приходится проводить эвакуацию людей с "заминированных" объектов.

Отметим, что подобные звонки обрушиваются на правоохранительные органы после каждого теракта, однако, по словам собеседника "Ъ", сейчас силовики столкнулись с принципиально новой ситуацией, которую разрешить они никак не могут. Дело в том, что если раньше после взрывов и захватов заложников правоохранителей атаковали звонками в основной доморощенные хулиганы, большинство из которых быстро устанавливали, отправляя по решениям судов либо в колонии (ст. 207 УК предполагает за заведомо ложное сообщение об акте терроризма до пяти лет лишения свободы), либо на принудительное лечение, то сейчас, по данным участников расследования, сообщения о минировании все чаще приходят с территории Украины. "Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения, поступающие из России",-- отметил собеседник "Ъ".

Тем временем СКР уже фактически раскрыл теракт, совершенный в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По фотографии оторванной в результате взрыва головы родители опознали в погибшем уроженца киргизского города Ош Акбаржона Джалилова. Он же, установили следователи, перед тем, как взорвать бомбу, оставил еще одно СВУ в вестибюле станции "Площадь Восстания". Взрывотехники ОМОНа, обезвредившие его, сообщили, что в корпус огнетушителя были заложены шарики от подшипников, выполнявшие роль поражающих элементов, и килограмм тротила. При этом в СКР фактически опровергли данную информацию, сообщив, что мощность и тип взрывчатки еще не определены, так как СВУ только проходит взрывотехническую экспертизу.

Официальный представитель комитета Светлана Петренко сообщила, что в ходе обыска в квартире на Гражданском проспекте, которую около месяца назад снял Джалилов, были найдены двухсторонний скотч, фольга и "другие предметы", аналогичные тем, что были обнаружены в конструкции обезвреженной бомбы. По данным "Ъ", находки свидетельствуют о том, что оба СВУ были изготовлены Джалиловым именной в этой квартире.

По одной из версий, которую СКР сейчас проверяет при содействии Комитета национальной безопасности Киргизии (КНБК), этнический узбек Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки "Туахид валь-джихад", которая действует в Сирии. По данным КНБК, в нее входят сотни узбеков, в том числе проживавших в Ошской области Киргизии. В прошлом году в области была проведена масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков, которые активно вербовали в группировку новых участников, а также готовили теракты. После этого Ошский суд, удовлетворив требование прокуратуры , признал "Туахид валь-джихад" террористической организацией, запретив ее деятельность. Однако, уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать интернет. Странички этой организации и связанных с нею групп можно найти практически во всех популярных соцсетях. Периодически их закрывают, в том числе по требованию российских властей, однако информация появляется в новом виде и на других ресурсах.

По данным источников "Ъ", съездив месяц назад в родной Ош, Джалилов мог начать активно контактировать со своими земляками-радикалами. А попав под их влияние, возможно, получил от них и инструкции по подготовке двойного теракта в метро.

Сергей Машкин, Николай Сергеев