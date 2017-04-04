Выжившая после теракта в Петербурге рассказала о случившемся

Петербурженка Надежда Соседова, оказавшаяся в вагоне петербургского метро, где произошел теракт, рассказала о случившемся. Об этом сообщает Life

По словам женщины, она сидела в конце вагона, что и спасло ее от гибели. «Произошло все очень неожиданно. Я сидела и дремала. Сначала меня ударило по голове, а потом начался пожар, у меня волосы загорелись - я их потушила, крепко держалась за поручни», - рассказала 53-летняя петербурженка.

Позже, когда поезд приехал на станцию «Технологический институт», двери оказались заблокированы. «Невозможно было выйти, ребята выбили окно двери и вытащили меня», - отметила она. Соседова заявила, что работает психологом, поэтому постаралась помочь пострадавшим. «Когда поднялась по эскалатору и увидела раненых, то успокаивала их - я психолог - осматривала, распределяла по скорым. Много было контуженых ребят, которые были напуганы, все в крови погибших, те, которые ближе оказались [к центру взрыва]. Мне просто повезло», - заключила она.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).