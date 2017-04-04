"В знак солидарности": Губернатор Ленобласти поехал на работу на метро

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 4 апреля поехал на работу на метро в знак солидарности с петербуржцами. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, около 08:00 он спустился на станцию метро «Чкаловская», чтобы добраться до «Чернышевской». По пути на работу он заехал на станцию «Технологический институт» и возложил цветы к импровизированному мемориалу жертвам теракта.

47news отмечает, что чиновник решил поддержать горожан, которые боятся спускаться в метро. «Пусть не думают, что мы испугались», - заявил он. В дни траура губернатор по возможности будет пользоваться метро каждый день.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).