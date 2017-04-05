Опознаны все погибшие при теракте в Санкт-Петербурге

Личности всех жертв теракта в Санкт-Петербурге опознаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича», — заявила Петренко.