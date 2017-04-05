Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Опознаны все погибшие при теракте в Санкт-Петербурге
Личности всех жертв теракта в Санкт-Петербурге опознаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
«К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича», — заявила Петренко.
Петренко добавила, что продолжается процедура выдачи тел родственникам погибших. 3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
Оставить комментарий