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Установлены личности еще двух жертв теракта в петербургском метро
Установлены личности еще двух погибших в результате взрыва в петербургском метро, таким образом, опознаны тела 12 жертв.
Об этом сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, глава СК РФ Александр Бастрыкин в ночь на 5 апреля провел оперативное совещание о ходе расследования теракта, в котором также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ и МВД.
Председателю СК доложили, что к настоящему моменту допрошены более 40 очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады, изъяты записи с камер видеонаблюдения и другие предметы, которые изучают следователи и криминалисты, передает «Интерфакс».
Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате взрыва погибли 14 человек, 49 были госпитализированы. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
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