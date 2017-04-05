Установлены личности еще двух жертв теракта в петербургском метро

Установлены личности еще двух погибших в результате взрыва в петербургском метро, таким образом, опознаны тела 12 жертв.

Об этом сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.

Председателю СК доложили, что к настоящему моменту допрошены более 40 очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады, изъяты записи с камер видеонаблюдения и другие предметы, которые изучают следователи и криминалисты, передает «Интерфакс».