Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас правоохранители рассматривают три версии взрывов в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства уточнил, что речь идет не только о терроризме. По его словам, также рассматриваются бытовые и криминальные версии, но в первую очередь – версия о теракте.

По предварительным данным, взрывы произошли на станции метро «Сенная площадь» (вторая линия подземки, известная как Московско-Петроградская или синяя линия) в одном из вагонов поезда и на станции «Технологический институт» (тоже вторая линия). Информация о жертвах разнится, сообщается, что в результате взрыва погибли от 5 до 10 человек. Также СМИ писали о 30-50 пострадавших.

По неподтвержденным данным, в вагоне взорвалось самодельное взрывное устройство, возможно, с поражающими элементами.

В городе закрыли все станции метро.