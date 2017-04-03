СМИ: опознана первая жертва взрыва в метро Петербурга

Опознана первая жертва теракта в Cанкт-петербургском метро. Девушка 1996 года рождения скончалась в Мариинской больнице. Об этом сообщает ФАН

Вторым погибшим оказался мужчина 20 лет. Всего в медицинское учреждение были доставлены 11 человек. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. По последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 37 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.