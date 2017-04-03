Турецкие боевые корабли неофициально зашли в Новороссийск

В понедельник, 3 апреля, в Новороссийск с неофициальным визитом после участия в ежегодных военно-морских учениях прибыл турецкий отряд военных кораблей. Об этом заявил представитель ЧФ РФ, капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв , слова которого приводит РИА Новости.

«Сегодня в город-герой Новороссийск с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Турции в составе фрегата "Барбарос" и корвета "Бююкада" под флагом командующего ВМФ Турции адмирала Вейсела Коселе. Корабли зашли в российский порт после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции «Морская звезда», — сказал Трухачев.

По его словам, у турецких моряков запланированы встречи с командующим Черноморским флотом и главой городской администрации. После этого предусмотрена и неофициальная программа: моряки турецких ВМС и Новороссийской базы примут участие в соревнованиях по мини-футболу.

Фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада» останутся в Новороссийске на несколько дней до 5 апреля. В это время они будут открыты для жителей и гостей города.