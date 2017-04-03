Васильева назвала самые нужные России профессии

Больше всего Россия нуждается в выпускниках инженерно-технических, естественно-научных, педагогических и медицинских специальностях. Об этом рассказала министр образования и науки России Ольга Васильева , сообщает ТАСС

«В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление - 9,2%, на медицинское направление - 8,4%. На 2017-2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране», - сказала Васильева.

Она отметила, что 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу.

Также она рассказала, что российские высшие учебные заведения сравнялись с академическими институтами по численности проводимых научных исследований.

«Безусловна роль высшей школы в развитии науки. По численности исследований сектор университетской науки сравнялся с академической», - отметила Васильева.

Кроме того, по ее словам, доля конкурсного финансирования вузов даже обогнала академические институты.