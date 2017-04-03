На Украине объяснили, почему не пустили в страну Елену Воробей

Российскую артистку Елену Воробей не пустили на Украину из-за ее поездки в Крым. Об этом сообщает «Сегодня.ua» со ссылкой на спикера украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна.

«Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года», - уточнил он, добавив, что Воробей «посещала Крым в нарушение законодательства».

Ранее Воробей рассказала на своей странице в Instagram, что ей отказали во въезде на Украину. «Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная история, конечно, не выпустили меня [из здания аэропорта]», - заявила она. По мнению Воробей, ситуация с запретами на въезд «напоминает позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения».