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На Украине объяснили, почему не пустили в страну Елену Воробей
Российскую артистку Елену Воробей не пустили на Украину из-за ее поездки в Крым. Об этом сообщает «Сегодня.ua» со ссылкой на спикера украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна.
«Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года», - уточнил он, добавив, что Воробей «посещала Крым в нарушение законодательства».
Ранее Воробей рассказала на своей странице в Instagram, что ей отказали во въезде на Украину. «Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная история, конечно, не выпустили меня [из здания аэропорта]», - заявила она. По мнению Воробей, ситуация с запретами на въезд «напоминает позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения».
В ноябре 2016 года в Службе безопасности Украины заявили, что въезд в страну запрещен 140 деятелям российской культуры. В черный список попали певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Николай Расторгуев, актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Боярский и другие. По мнению украинской стороны, эти люди представляют «угрозу национальной безопасности страны».
В то же время на Украине создали «белый список» артистов, «поддержавших территориальную целостность» страны. В него вошли российские музыканты Андрей Макаревич, Земфира, Юрий Шевчук, актеры Валентин Гафт, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, писатель Борис Акунин и другие.
Михаил Боярский Елена Воробей Валентин Гафт Иосиф Кобзон Еще 9 тегов
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