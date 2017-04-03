Сергей Шойгу начал новую реформу ЖКХ

Из документа следует, что в этих целях Минобороны создаст Фонд жилищно-коммунальных услуг (ФЖКУ), который будет заниматься вопросами, связанными с управлением ведомственного ЖКХ. Этот фонд позволит отказаться от аутсорсинга и перейти на прямые контракты с поставщиками.

В письме Шойгу отмечается, что сотрудничество с поставщиками на аутсорсинге «с первых дней своего существования стабильно приводит к отрицательным показателям деятельности» и появлению долгов «перед ресурсоснабжающими организациями и регионами».

Ранее в Минобороны было четыре компании, занимавшиеся ведомственным ЖКХ: Главное управление коммунально-жилищного хозяйства, Главное управление жилищным фондом, «Оборонэнерго» и «Оборонэнергосбыт» . Теперь их функции перейдут ФЖКУ.

Как отмечает «Коммерсант», общая задолженность организаций Минобороны составляет около 29 миллиардов рублей, но «эти долги военные не признают и оплачивать не спешат».

В феврале 2017 года правительство обязало Минобороны принять меры и не допустить роста задолженности за коммунальные услуги, а также погасить имеющиеся долги.