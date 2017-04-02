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Глава Росмолодежи выступил против участия подростков в митингах
Глава Росмолодежи Александр Бугаев на медиафоруме независимых и местных СМИ "Правда и справедливость" заявил, что втягивание школьников в политические процессы недопустимо, прокомментировав большое число подростков из школ и вузов на несанкционированных акциях в Москве и регионах страны, передает ТАСС.
"Я являюсь абсолютным сторонником одной простой позиции: [те,] кто втягивают именно детей в какие-либо политические процессы, являются, мягко скажем, очень нехорошими людьми", - сказал он.
Бугаев отметил, что "даже очень суровые диктаторские режимы не позволяли себе втягивать детей в политику".
"Те люди, которые это делают, они категорически неправы. Нельзя втягивать детей в политические процессы", - подчеркнул глава ведомства.
При этом Бугаев выразил мнение, что "разъяснять, конечно, надо", но формы разъяснений "должны быть понятны и внятны".
"Мы должны, прежде всего, создавать возможности для самореализации молодежи, для активности молодых людей во всех направлениях", - пояснил он.
Неделю назад, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несанкционированные протестные акции против коррупции, среди участников которых оказались подростки.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что несовершеннолетним участникам акции в Москве "сулились денежные награды" в случае задержания.
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