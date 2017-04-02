Глава Росмолодежи выступил против участия подростков в митингах

Глава Росмолодежи Александр Бугаев на медиафоруме независимых и местных СМИ "Правда и справедливость" заявил, что втягивание школьников в политические процессы недопустимо, прокомментировав большое число подростков из школ и вузов на несанкционированных акциях в Москве и регионах страны, передает ТАСС.

"Я являюсь абсолютным сторонником одной простой позиции: [те,] кто втягивают именно детей в какие-либо политические процессы, являются, мягко скажем, очень нехорошими людьми", - сказал он.

Бугаев отметил, что "даже очень суровые диктаторские режимы не позволяли себе втягивать детей в политику".

"Те люди, которые это делают, они категорически неправы. Нельзя втягивать детей в политические процессы", - подчеркнул глава ведомства.

При этом Бугаев выразил мнение, что "разъяснять, конечно, надо", но формы разъяснений "должны быть понятны и внятны".

"Мы должны, прежде всего, создавать возможности для самореализации молодежи, для активности молодых людей во всех направлениях", - пояснил он.

Неделю назад, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несанкционированные протестные акции против коррупции, среди участников которых оказались подростки.