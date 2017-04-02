Минобороны РФ обвинило коалицию в сокрытии преступлений боевиков

Тем не менее, как отметил Строкки, «коалиция не собирается отступать» даже в случаях, когда борьба становится тяжелой или «на нее оказывается большое давление».

В Минобороны считают, что американское командование скрывает военные преступления боевиков и задаются вопросом, почему оно это делает.

«Почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?» -- отметил Конашенков.

Конашенков также подчеркнул, что российские ВКС во время освобождения Алеппо и американские ВВС в Мосуле руководствуются совершенно разными принципами.

«В Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще. Все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям», -- констатировал он.

В Мосуле же, отмечает представитель Минобороны, «о каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи».