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Минобороны РФ обвинило коалицию в сокрытии преступлений боевиков
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал высказывания пресс-секретаря коалиции международной коалиции во главе с США Джозефа Скрокки, который заявил о возможном рассекречивании видеоролика о том, как боевики прячут гражданских лиц в здании в Мосуле, из которого затем ведут стрельбу для провокации ответного удара, сообщает ТАСС.
Тем не менее, как отметил Строкки, «коалиция не собирается отступать» даже в случаях, когда борьба становится тяжелой или «на нее оказывается большое давление».
В Минобороны считают, что американское командование скрывает военные преступления боевиков и задаются вопросом, почему оно это делает.
«Почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?» -- отметил Конашенков.
Конашенков также подчеркнул, что российские ВКС во время освобождения Алеппо и американские ВВС в Мосуле руководствуются совершенно разными принципами.
«В Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще. Все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям», -- констатировал он.
В Мосуле же, отмечает представитель Минобороны, «о каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи».
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