В Астрахани ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских

Росгвардия ликвидировала четырех преступников, предполагаемых убийц двух полицейских в Астрахани. Об этом сообщил губернатор астраханской области Александр Жилкин в своем Twitter-аккаунте.

«Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы», - написал Жилкин.

Ранее в ночь на четверг, 6 апреля, трое бойцов Росгвардии были госпитализированы после вооруженного нападения. Во время проведения розыскных мероприятий они пытались остановить автомобиль, когда преступники открыли по ним огонь.

По версии следствия, нападение на сотрудников Росгвардии совершили те же люди, что и нападение на полицейских, которые приехали на оформление дорожно-транспортного происшествия в ночь на вторник, 4 апреля, в Ленинском районе Астрахани на улице Автозаправочной.

Сообщалось, что в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March. На место ДТП был направлен автопатруль Отдельного батальона ДПС №1.

По данным следствия, предполагаемыми убийцы, участники аварии, расстреляли полицейских и скрылись с места происшествия на "Газели". Сотрудники ГИБДД скончались на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи.