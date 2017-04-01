Захарова: шутка МИД РФ испортила день зарубежным журналистам

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook , что корреспонденты Associated Press обратились в Департамент информации и печати МИД России с просьбой «официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой».

«Мне жаль, что мы испортили AP праздник - они ведь, наверняка, отмечали», -- иронизирует Захарова.