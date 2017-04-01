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Захарова: шутка МИД РФ испортила день зарубежным журналистам
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что корреспонденты Associated Press обратились в Департамент информации и печати МИД России с просьбой «официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой».
«Мне жаль, что мы испортили AP праздник - они ведь, наверняка, отмечали», -- иронизирует Захарова.
Ранее
Министерство иностранных дел выложило в качестве первоапрельской шутки запись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом. В нем предлагается меню, в котором фигурируют «услуги русских хакеров», «вмешательство в выборы», «звонок российского дипломата» политическим конкурентам заказчика.
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