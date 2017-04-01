Песков ответил на вопрос про материалы Навального о Медведеве

Песков отметил, что каждый год российские чиновники всех уровней подают декларации о доходах и расходах в специальные органы.

«Наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, (...) которые отвечают за борьбу с коррупцией», - сказал представитель Кремля. По его словам, оппозиционеры могут не знать всей информации о чиновниках.

«Популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе и заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты, конечно же, просто не могут знать ту информацию, которая есть в распоряжении специальных служб», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что коррупция — это большая проблема для страны, общество не терпит взяточничества. Именно с этим связаны прошедшие 26 марта акции протеста в РФ.

«В некоторых местах, как в Москве, они были незаконными. Они [организаторы] не захотели уведомить мэрию в соответствии с законом. (...) Конечно, это привело к ряду арестов среди людей, участвовавших в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее в Москве и других городах прошли несогласованные с властями акции против коррупции в России.