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На Украине впервые поднялся в воздух новый Ан-132
На Украине транспортный самолет Ан-132D совершил первый испытательный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Антонов».
«Сегодня у нас первый и очень важный результат. Наш самолет поднялся в небо, и я видел, как переживали и конструктор, и инженеры, и руководство завода. Как они волновались, но делали все возможное, чтобы этого не показать», - заявил президент Украины Петр Порошенко.
Церемония прошла на аэродроме в Гостомеле. Ключевым партнером Киева в разработке самолета выступила компания Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. Соглашение о разработке нового самолета было подписано сторонами в феврале 2016 года. Всего планируется выпустить 80 таких самолетов. По уверениям украинской стороны, Ан-132 – первый самолет «Антонова», который создан без российских запчастей. Он рассчитан на полеты на близкие и средние расстояния.
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