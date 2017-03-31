На Украине впервые поднялся в воздух новый Ан-132

На Украине транспортный самолет Ан-132D совершил первый испытательный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Антонов».

«Сегодня у нас первый и очень важный результат. Наш самолет поднялся в небо, и я видел, как переживали и конструктор, и инженеры, и руководство завода. Как они волновались, но делали все возможное, чтобы этого не показать», - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Церемония прошла на аэродроме в Гостомеле. Ключевым партнером Киева в разработке самолета выступила компания Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. Соглашение о разработке нового самолета было подписано сторонами в феврале 2016 года. Всего планируется выпустить 80 таких самолетов. По уверениям украинской стороны, Ан-132 – первый самолет «Антонова», который создан без российских запчастей. Он рассчитан на полеты на близкие и средние расстояния.