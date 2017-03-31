СМИ назвали заказчика убийства Вороненкова

Следователи считают, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказал глава «международной группировки обнальщиков», украинец Виктор Курило. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждает издание, незадолго до своей гибели Вороненков «ввязался в передел сфер влияния с международной группировкой теневых финансистов», которая работала в России и на Украине.

По данным Life, исполнитель убийства - Павел Паршов - отвечал в этой группе за безопасность и охрану. Собеседники издания рассказали, что основные действующие лица группировки перебрался в Москву еще в 2012 году, когда спецслужбы Украины завели против них уголовные дела.

По словам источников, Паршов курировал силовой блок группировки: охранял перевозчиков денег и обеспечивал общую безопасность. Водителем и инкассатором группы был Ярослав Левенец. Именно он, по мнению правоохранителей, привез Паршова к месту расправы над Вороненковым.

Деньги группировка обналичивала по стандартной схеме: с клиентом заключали фиктивные договоры на продажу сельхозпродуктов или строительство. Деньги перечислялись на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали через банки как легальную прибыль. Из нее вычитали процент за риск и отдавали обратно клиенту.

Источники Life утверждают, что Вороненков также занимался в Москве теневыми финансовыми операциями, поэтому его интересы и пересеклись с интересами международной группировки. «Предположительно, они либо не поделили рынок, либо Вороненков обманул Курило. А Курило - это мужик, с которым нужно было считаться в любом случае, прежде чем лезть в обнальный бизнес», - заявил собеседник издания.

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. В экс-депутата выстрелили, к выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Предполагаемым убийцей экс-депутата назвали 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова. В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за совершение преступлений по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Расследованием убийства экс-депутата занимаются украинские правоохранители и Следственный комитет РФ.